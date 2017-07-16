 ''İyi bir lider'' – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
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    ''İyi bir lider''

    ''İyi bir lider''
    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo'yu Lyon'a götüren isim olan Florian Maurice, Brezilyalı stoper için "Marcelo, aradığımız kriterleri mükemmel bir şekilde karşılıyor. Saha içinde iyi bir lider. Hızlı ve dinamik bir oyuncu Aynı zamanda tecrübeli bir savunma oyuncusu. Havadan da çok iyi" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:45
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