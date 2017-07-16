 Franco gönderilecek – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Franco gönderilecek

    Franco gönderilecek
    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği konusunda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim Kolombiyalı oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaşmaya vardı. Pedro Franco'nun sözleşme feshinden sonra eski takımı Millionarios'a gideceği bildirildi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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