 Costa kamp kadrosuna alınmadı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Costa kamp kadrosuna alınmadı

    Costa kamp kadrosuna alınmadı

    Beşiktaşlıların, alınması için sosyal medya hesabını mesaj bombardımanına tuttuğu Costa için girişimler sürüyor.

    Beşiktaş'ın gündemindeki en flaş isim olan Diego Costa hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Chelsea orta saha oyuncusu Nemanja Matic ile , Chelsea'nin Uzak Doğu'da yapılacak olan kamp kadrosuna alınmadı.

    Bu gelişme Beşiktaş ile Diego Costa arasındaki yakınlaşmayı gerçek mi olacak sorularını akıllara getirdi. Beşiktaş taraftarının büyük hayali Costa'nın, artık Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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