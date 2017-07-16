 Aybaba, Boyko’ya talip – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Aybaba, ’ya talip

    Aybaba, Boyko’ya talip
    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği kaleci Denys 'ya Samet Aybaba talip oldu. Elinde sadece Ali Şaşal kalan Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü, Ukraynalı oyuncuyu kiralamak için direkt Başkan Fikret Orman'la temas kurdu. Başkan Orman'ın da Boyko'yu satamamaları durumunda kiralama sözü verdiği ifade edildi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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