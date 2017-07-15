 Terörü lanetledi – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Terörü lanetledi

    Terörü lanetledi
    Kulübü dün resmi sitesinden yayımladığı mesajla 15 Temmuz şehitlerini andı, terörü bir kez daha lanetledi. Resmi siteden dün gece yapılan açıklamada, "Terörü bir kez daha lanetlerken, demokrasinin daima yanında olduğumuzu, her ne şart altında olursak olalım vatanımızı ve istikbalimizi korumaktan asla vazgeçmeyeceğimizi yineleriz" şeklinde mesaj yayımlandı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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