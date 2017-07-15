 Fiorentina uçuyor – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Fiorentina uçuyor

    Fiorentina uçuyor
    10 milyon euro verip, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı almayan siyah-beyazlıların, 12 milyon euro'ya 'ı transfer edeceği iddia edildi. İtalya'nın La Nazione gazetesi, Floransa'ya çıkarma yapan Beşiktaş'ın görüşmelere başladığını, 12 milyon euro'dan başlayan görüşmelerde siyah-beyazlıların 10 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtildi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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