 Ve kupa İzmir’de – Fotomaç – 25 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ve kupa İzmir’de

    Ve kupa İzmir’de
    'ın şampiyonluk kupası, İzmir'in Bornova ilçesindeki Kartal Yuvası mağazasına getirilerek taraftarlarla buluşturuldu. Kupanın 81 ilde taraftarla buluşturma projesi çerçevesinde İzmir'e getirildi. Kupanın, Türkiye turunu sürdürerek Beşiktaşlılarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ve kupa İzmir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.