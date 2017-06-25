 Adriano bilmecesi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    bilmecesi

    Adriano bilmecesi

    'ta Brezilyalı oyuncu 'nun durumu bilmeceye döndü.

    600 bin euro'ya alınan ama Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle ödenen 1.7 milyon euro sebebiyle bonservisi bir anda 2.3 milyon euro'ya çıkan , gelecek sezonda da şampiyon olunup 'Devler Ligi'nde yola devam edilirse Barça'ya bir kez daha ödenecek 1.7 milyon euro'yla 4 milyon euro'luk oyuncu olacak. Yönetim bu konuda son kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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