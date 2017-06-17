 Vida için ‘şok’ takas – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    için ‘şok’ takas

    Vida için ‘şok’ takas

    Beşiktaş yönetiminin, transfer döneminde yaptığı teklifler, karşı tarafı adeta şok edecek türden.

    Fikret Orman yönetimindeki siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde oldukları Hırvat stoper Domagoj için Dinamo Kiev'i adeta 'abandone' eden bir teklif yaptı. Ukrayna ekibine Hırvat stoper için 1 milyon euro nakit para + Denis Boyko ve Aras Özbiliz teklif önerildi. Vida için bugüne kadar 9 milyon euro'dan aşağıya inmeyen Kiev ekibi ise bu teklifin görüşülmesine bile gerek olmadığı cevabını verirken; Beşiktaş yönetimi ise transfer bütçelerinin ancak bu kadar bedel ödemeye uygun olduğunu söyledi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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