Stopere yeni aday Moledo
Vida konusunda D. Kiev ile henüz el sıkışamayan Kartal rotasını ‘Komşu’ya çevirdi. Yönetim, Panathinaikos’un 29 yaşındaki Brezilyalı stoperinin peşinde
GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI
Dinamo Kiev'den stoper Domagoj Vida transferinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlıların, Moledo için temaslarını sıklaştırıp transferi sonuçlandırması bekleniyor. Brezilya'nın Camboriu, Uniao Rondonopolis, Internacional takımlarında forma giyen Moledo, ülkesi dışında Polonya'da Odra Wodzislaw ve Ukrayna'da Metalist Kharkiv'de mücadele etti. Brezilyalı stoper son iki sezondur formasını giydiği Panathinaikos'ta toplam 5 gol attı. Siyahbeyazlılarda stoperlerden Rhodolfo Flamengo'ya giderken, Marcelo'nun transferi için Lyon ısrarla bastırıyor.
GEÇEN YIL 3 GOL ATTI
Beşiktaş'ın istediği 29 yaşındaki stoperin menajerinin Internacional ile pazarlık masasına oturduğu ortaya çıktı. Moledo'nun menajeri Gilmar Veloz, "Onunla konuştum ve 2. Lig'de yer alan Internacional'de oynayabileceğini söyledi. Biri Beşiktaş'tan olmak üzere Avrupa'dan iki teklif var. Neler olacak göreceğiz" dedi. 2 sezondur Panathinaikos'ta görev yapan Moledo geçen sezon 38 maçta 3 gol kaydetti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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