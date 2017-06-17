Stopere yeni aday Moledo

Vida konusunda D. Kiev ile henüz el sıkışamayan Kartal rotasını ‘Komşu’ya çevirdi. Yönetim, Panathinaikos’un 29 yaşındaki Brezilyalı stoperinin peşinde

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlılar Marcelo'nun gitme ihtimalinin her geçen gün artması sebebiyle, birçok oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı. Gündemin ilk sırasında Domagoj Vida olsa da Dinamo Kiev ile halen el sıkışılmaması sebebiyle diğer oyuncularla da görüşmeler başladı. Bir yandan transferlerle kadrosunu güçlendirmek, diğer yandan giden ve gitmesi muhtemel futbolcularının yerlerini doldurmak isteyen siyah beyazlılar, Rodrigo Moledo için düğmeye bastı. Panathinaikos'ta forma giyen ve bir yıl daha Yunan kulübüyle sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper için ilk teklifi yapan Beşiktaş 'olumlu' yanıt aldı.



GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

Dinamo Kiev'den stoper Domagoj Vida transferinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlıların, Moledo için temaslarını sıklaştırıp transferi sonuçlandırması bekleniyor. Brezilya'nın Camboriu, Uniao Rondonopolis, Internacional takımlarında forma giyen Moledo, ülkesi dışında Polonya'da Odra Wodzislaw ve Ukrayna'da Metalist Kharkiv'de mücadele etti. Brezilyalı stoper son iki sezondur formasını giydiği Panathinaikos'ta toplam 5 gol attı. Siyahbeyazlılarda stoperlerden Rhodolfo Flamengo'ya giderken, Marcelo'nun transferi için Lyon ısrarla bastırıyor.



GEÇEN YIL 3 GOL ATTI

Beşiktaş'ın istediği 29 yaşındaki stoperin menajerinin Internacional ile pazarlık masasına oturduğu ortaya çıktı. Moledo'nun menajeri Gilmar Veloz, "Onunla konuştum ve 2. Lig'de yer alan Internacional'de oynayabileceğini söyledi. Biri Beşiktaş'tan olmak üzere Avrupa'dan iki teklif var. Neler olacak göreceğiz" dedi. 2 sezondur Panathinaikos'ta görev yapan Moledo geçen sezon 38 maçta 3 gol kaydetti.