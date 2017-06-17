 Silahı duran toplar – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Silahı duran toplar

    Silahı duran toplar
    Beşiktaş, geçen sezon duran topları en iyi kullanan takım oldu. Siyah beyazlılar bu sezon ligde attığı 24 duran top golüyle bu alanda da ligin lideri. Ayrıca şampiyon attığı 16 kafa golüyle de ligin zirvesinde yer aldı. Portekizli yıldız Ricardo ise 362 ortayla bu sezon ligin en fazla orta yapan ismi olurken 89 isabetli sağladı ve yüzde 24.6 gibi yüksek bir oran tutturdu.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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