 Quaresma damga vurdu – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Quaresma damga vurdu

    Quaresma damga vurdu
    'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Süper Lig 2016-2017 sezonuna damga vurdu. Portekizli yıldız oyuncu, bu sezon ligde en fazla orta ve isabetli orta yapan oyuncusu oldu. Yaptığı ortalarda %24.6 isabet oranına sahip olan Quaresma bu sezon ligde toplamda 362 kez orta yaptı. Q7'nin yaptığı 362 ortanın 89'u isabetli oldu.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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