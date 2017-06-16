 Marcelo’ya 36 milyon TL – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Marcelo’ya 36 milyon TL

    Marcelo’ya 36 milyon TL

    Lyon kulübü, Brezilyalı stoper için 8+1 milyon euro önerdi Yönetim paranın tamamını peşin istedi, son görüşme haftaya.

    'ın istikrar abidelerinden biri olan Marcelo Guedes, Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olacak mı? Lyon Başkanı Aulas'nın son teklifini Beşiktaş'a ilettiği öğrenildi. Fransa basınında yer alan haberde; Lyon'un için Beşiktaş'a ilk teklifinin 6 milyon euro olduğu, bu teklif kabul edilmeyince önce 7 milyon euro, ardından 8 milyon euro önerdiği kaydedildi. Aulas'nın, Marcelo için çok istekli olduğu ve son teklifin 8 milyon euro ve artı 1 milyon euro da bonus rakamı içerdiği ifade edildi.

    SÜRE İSTEDİLER
    Beşiktaş'ın ise bu teklife "Paranın tamamını peşin olarak verirseniz düşünebiliriz" yanıtını verdiği; Fransız ekibinin de önümüzdeki haftaya kadar süre istediği iddia edildi. UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği sattığı kadar transfer yapma zorunluluğu olan Beşiktaş'ın eksi bakiyeyi Marcelo'nun satışıyla kapatmayı planladığı kaydedildi. Lyon; Marcelo dışında Bertrand Traore ve Marçal için de girişimlerini sürdürüyor.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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