Marcelo’ya 36 milyon TL
Lyon kulübü, Brezilyalı stoper için 8+1 milyon euro önerdi Yönetim paranın tamamını peşin istedi, son görüşme haftaya.
SÜRE İSTEDİLER
Beşiktaş'ın ise bu teklife "Paranın tamamını peşin olarak verirseniz düşünebiliriz" yanıtını verdiği; Fransız ekibinin de önümüzdeki haftaya kadar süre istediği iddia edildi. UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği sattığı kadar transfer yapma zorunluluğu olan Beşiktaş'ın eksi bakiyeyi Marcelo'nun satışıyla kapatmayı planladığı kaydedildi. Lyon; Marcelo dışında Bertrand Traore ve Marçal için de girişimlerini sürdürüyor.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:51
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Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Marcelo’ya 36 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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