 Kartallar ekran başına – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Kartallar ekran başına

    Kartallar ekran başına
    Beşiktaşlılar için ayrı bir öneme sahip. Şampiyon 'ın 2 önemli oyuncusu Quaresma ve Aboubakar, Portekiz ve Kamerun ile 17 Haziran-2 Temmuz arasında Konfederasyon Kupası'nda mücadele edecek. Final, 2 Temmuz'da Saint Petersburg'da oynanacak. Türkiye'de maçların yayıncı kuruluşu TRT olacak.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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