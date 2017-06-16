Beşiktaş'tan bir transfer daha...

BeinSports'un haberine göre; Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için kulübü Bucaspor ile anlaştı. Beşiktaş daha önce de 2016-2017 sezonunda kiralık olarak kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu Caner Erkin ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Kerem Atakan Kesgin kimdir?



16 yaşında olan Kerem Atakan Kesgin Bucaspor'da forma giyiyordu. Orta sahada oynayan Kerem Atakan Kesgin, Türkiye U-15, U-16 ve U-17 takımlarında forma giydi. 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Kerem Atakan Kesgin geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.