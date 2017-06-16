 Beşiktaş'tan bir transfer daha... – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    'tan bir transfer daha...

    Beşiktaş'tan bir transfer daha...

    BeinSports'un haberine göre; Spor Toto Süper Lig şampiyonu , için kulübü ile anlaştı. Beşiktaş daha önce de 2016-2017 sezonunda kiralık olarak kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu Caner Erkin ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Kerem Atakan Kesgin kimdir?

    16 yaşında olan Kerem Atakan Kesgin Bucaspor'da forma giyiyordu. Orta sahada oynayan Kerem Atakan Kesgin, Türkiye U-15, U-16 ve U-17 takımlarında forma giydi. 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Kerem Atakan Kesgin geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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