Albayrak bilmecesi

yönetiminde uzun süren bir sessizliğe bürünen'ın istifa ettiği söylentisi flaş gelişme olarak gündeme düştü., transfer çalışmaları konusunda başkan Fikret Orman ve transfer komitesi ile ters düştüğü ve ayrılmayı kafasına koyduğu haberleri iyice yoğunlaşmış durumda. İstifa süreci ile ilgili en büyük iddia scout ekibinin belirlediği isimler için transfer çalışması yapılmamasınınancak bu istifanın Başkan Fikret Orman tarafından durdurulduğu şeklinde. İstifa ile ilgili henüz net bir açıklama yapmayanın, dün konu ile ilgili basın açıklaması yapmak istediği ancak bu kararından Başkan Orman ile yaptığı son görüşmeden sonra şimdilik vazgeçtiği iddia edildi.