 Albayrak bilmecesi – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Albayrak bilmecesi

    Albayrak bilmecesi

    yönetiminde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Orman ile transfer konusunda ters düştüğü iddia edilen ’ın istifa ettiği söyleniyor.

    yönetiminde uzun süren bir sessizliğe bürünen Metin Albayrak'ın istifa ettiği söylentisi flaş gelişme olarak gündeme düştü. Telefonlara çıkmayan, mesajlara yanıt vermeyen Albayrak'ın, transfer çalışmaları konusunda başkan Fikret Orman ve transfer komitesi ile ters düştüğü ve ayrılmayı kafasına koyduğu haberleri iyice yoğunlaşmış durumda. İstifa süreci ile ilgili en büyük iddia scout ekibinin belirlediği isimler için transfer çalışması yapılmamasının Albayrak'ı istifanın eşiğine kadar getirdiği ancak bu istifanın Başkan Fikret Orman tarafından durdurulduğu şeklinde. İstifa ile ilgili henüz net bir açıklama yapmayan Metin Albayrak'ın, dün konu ile ilgili basın açıklaması yapmak istediği ancak bu kararından Başkan Orman ile yaptığı son görüşmeden sonra şimdilik vazgeçtiği iddia edildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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