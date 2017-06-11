 Vermaelen atağı – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Vermaelen atağı

    Vermaelen atağı

    Siyah-beyazlı yönetim, Marcelo’nun gitme ihtimaline karşılık Barça’nın geçen sezon Roma’ya kiraladığı ’i kiralamak için Katalan ekibiyle masaya oturdu.

    yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Lyon'un, geçen sezon takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Marcelo'yu almak için 6 milyon euro'ya kadar çıkmasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperin yerine 31 yaşındaki Belçikalı yıldız Thomas Vermaelen için girişimlerini hızlandırdı. Marcelo'nun Lyon'a gitme ihtimalinin güçlenmesiyle, siyah-beyazlılar geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve Barcelona'nın da yeni sezon kadrosunda düşünmediği tecrübeli stoperin peşine düştü

    GÜNER VE NAİBİ GÖRÜŞTÜ
    Barça'nın yeni hocası Ernesto Valverde'nin gönderilmesini istediği Belçikalı savunmacıyı kapmak için en yakın takımın Beşiktaş olduğu belirtildi. Sport Gazetesi'nin haberine göre Vermaelen ile birçok İngiliz takımı ilgileniyor. Ancak bunlardan hiçbirinin resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi. Vermaelen'in Barça ile kontratı 2019 yılında sona eriyor. Katalan kulübüyle Beşiktaş 2 kez görüştü. Geçtiğimiz hafta Umut Güner ve Ali Naibi, İspanya'da Vermaelen için Barcelona ile masaya oturmuştu. İkinci görüşmenin de önceki gün yapıldığı öğrenildi. Ali Naibi'nin bu temastan olumlu döndüğü belirtildi.

    LAKABI TERMİNATÖR
    Sadece stoper mevkiinde değil, zaman zaman savunmanın solunda da oynayan 1.83 boyundaki Vermaelen, tatlı-sert futboluyla tanınıyor. Geçtiğimiz sezon sadece 12 maçta forma giyen 'Terminatör' lakaplı Belçikalı defans oyuncusunun, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı transfere sıcak baktığı ifade edildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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