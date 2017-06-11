Vermaelen atağı
Siyah-beyazlı yönetim, Marcelo’nun gitme ihtimaline karşılık Barça’nın geçen sezon Roma’ya kiraladığı Thomas Vermaelen’i kiralamak için Katalan ekibiyle masaya oturdu.
GÜNER VE NAİBİ GÖRÜŞTÜ
Barça'nın yeni hocası Ernesto Valverde'nin gönderilmesini istediği Belçikalı savunmacıyı kapmak için en yakın takımın Beşiktaş olduğu belirtildi. Sport Gazetesi'nin haberine göre Vermaelen ile birçok İngiliz takımı ilgileniyor. Ancak bunlardan hiçbirinin resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi. Vermaelen'in Barça ile kontratı 2019 yılında sona eriyor. Katalan kulübüyle Beşiktaş 2 kez görüştü. Geçtiğimiz hafta Umut Güner ve Ali Naibi, İspanya'da Vermaelen için Barcelona ile masaya oturmuştu. İkinci görüşmenin de önceki gün yapıldığı öğrenildi. Ali Naibi'nin bu temastan olumlu döndüğü belirtildi.
LAKABI TERMİNATÖR
Sadece stoper mevkiinde değil, zaman zaman savunmanın solunda da oynayan 1.83 boyundaki Vermaelen, tatlı-sert futboluyla tanınıyor. Geçtiğimiz sezon sadece 12 maçta forma giyen 'Terminatör' lakaplı Belçikalı defans oyuncusunun, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı transfere sıcak baktığı ifade edildi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:15
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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