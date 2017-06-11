 Gignac’a kanca – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ’a kanca

    Gignac’a kanca

    , forvet transferinde listesine yeni bir isim ekledi: ...

    Fransız futbolcu ve kulübü ile temasa geçmeye hazırlanan yönetim, Aboubakar transferinden çıkacak sonucu bekleyecek. Kamerunlu oyuncu ile ilgili sorun yaşanması halinde ve kulübü ile görüşmeler başlayacak. 31 yaşındaki Fransız oyuncu, son iki sezondur Tigres forması giyiyor. Geçen sezon 49 maça çıkan Gignac, 25 gol-5 asistlik performans gösterdi. Fransız futbolcunun Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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