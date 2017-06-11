 Boyko’ya Paok talip – Fotomaç – 11 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Boyko’ya Paok talip

    Boyko’ya Paok talip
    Geçtiğimiz sezonu Malaga'da kiralık olarak tamamlayan kaleci 'yu elinden çıkarmak isteyen Beşiktaş'ın imdadına 'komşu' yetişti. Yunanistan'ın PAOK takımı, teknik direktör Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği Ukraynalı file bekçisine talip olduğu ifade edildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boyko’ya Paok talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.