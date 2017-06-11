 Aboubakar golünü attı – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Aboubakar golünü attı

    Aboubakar golünü attı
    Afrika Uluslar Kupası elemelerinde B Grubu'nda mücadele eden Kamerun, Fas'ı 29. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen 'ın golüyle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Fas'ı 1-0 yenerek gruba galibiyetle başlayan Kamerun lider olurken, Fas ise 4 takımlı grubun son sırasında yer aldı.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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