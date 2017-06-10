 Güneş Trabzon’da – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Güneş Trabzon’da

    Güneş Trabzon’da

    Teknik Direktörü , Trabzon'da bir dizi ziyarette bulundu.

    Güneş'in, antrenörlüğünü yapan Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret ettiği belirtildi. Güneş'in ayrıca futbolculuk döneminde arkadaşları olan ve hayatlarını kaybeden Cemil Usta, Kadir Özcan ile Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Kenan İskender'in kabirlerini de ziyaret ederek dua ettiği aktarıldı.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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