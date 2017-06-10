 Gomez’le uzattılar – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Gomez’le uzattılar

    Gomez’le uzattılar
    Bundesliga ekiplerinden , 31 yaşındaki golcü ile bir yıl daha anlaştı. Takıma, kulübe ve taraftarlara güvendiğini aktaran Alman forvet Gomez, "Bir yıl daha kalmaya karar verdim. Buradaki atmosferi biliyorum ve önümüzdeki sene oynanacak 2018 Dünya Kupası için kendimi hazırlayabilirim" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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