 Torunoğulları Çin seferinde – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Torunoğulları Çin seferinde

    Torunoğulları Çin seferinde
    Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yapmak için kamp yeri bakıyor. siyah beyazlı yönetici 'nın Çin'e gittiği öğrenildi. Torunoğulları'nın Çin'de kamp yapmak için tesis arayışında olduğu belirtildi. Başkan Orman da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda "Çin'de kamp yapmayı ve o pazara açılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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