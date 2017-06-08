Tımarhane gibiydi
Hollandalı yıldız, “Asya’dan Avrupa’ya doğru teknelerle yola çıktık. Yüzlerce taraftar bizi takip etti. Sonra üstü açık otobüs turu, adeta tımarhane gibiydi” yorumunu yaptı
Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Babel, ülke basınına bir hayli açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu şampiyonluğu değerlendirirken, kariyerindeki en iyi sezonu geçirdiğini söyleyerek, "'Al Ain'den sonra Deportivo... Benim için hareketli bir dönem oldu" dedi.
Ryan Babel şöyle devam etti: "Daha sonra da Beşiktaş'a transfer oldum ve şampiyonluğun önemli bir parçası olmayı başardım. Deportivo'da attığım golleri de düşünürsek, bu sezon kariyerimin en iyi sezonu oldu. Lig bitmeden bir hafta önce Süper Lig'de şampiyon olduk ama asıl kutlamayı ligin son karşılaşması olan Osmanlıspor maçına sakladık. Öğlen saat 12.00'de Asya'dan Avrupa'ya doğru teknelerle yola çıktık. Yüzlerce, hatta binlerce taraftar bizi teknelerle takip etti. Sonrasın üstü açık otobüs turu, adeta tımarhane gibiydi, inanılmazdı."
Dirk Advocaat'a gönderme!
Hollanda Milli Takımı'na seçilmemesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Babel, hayal kırıklığı yaşadığını şu sözlerle dile getirdi: "Maalesef alınmadım ama Türkiye ve Hollanda'da birçok kişiye göre performansımla milli takımı hak etmiştim. Mutlaka orada olmalıydım demiyorum ama bence bir şans verilebilirdi. Yeni hocalar performansı iyi oyuncular pozitif mesajlar vermeli. Benim burada aldığım mesaj 'Bu performansla milli takıma seçilemezsin' oldu."
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:38
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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