 Talisca katladı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    katladı

    Talisca katladı

    Beşiktaş’ın yeniden kiraladığı Anderson , bonservisini 4 milyon euro’ya alan kulübü Benfica’ya iki senede 5 milyon euro para kazandırdı

    Brezilyalı yıldız Anderson , Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında büyük katkı sağlarken, bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya da para kazandırmayı ihmal etmedi. Beşiktaş ile Benfica'nın yaptığı yeni anlaşmanın detayları İspanyol gazetesi Abola'da yayınlandı. Gazete, Beşiktaş'la daha önce yapılan anlaşmada siyah-beyazlı ekibin Talisca için satın alma opsiyonunun 22,5 milyon euro olduğunu yazarken, ayrıca yeniden kiralama opsiyonunun da bulunduğunu hatırlattı. Gazete, siyah-beyazlıların kiralama opsiyonunu kullandığını ve 2.5 milyon euro'ya Talisca'yı bir yıl daha kiraladığını vurguladı.

    RAKAMI HİÇ DÜŞMÜYOR
    Benfica'nın Anderson Talisca'yı Bahia'dan 4 milyon euro'ya aldığını hatırlatan Abola, Portekiz ekibinin Beşiktaş'tan bu anlaşmayla iki sezon için 5 milyon euro kazandığını ve böylece Talisca transferinin parasını çıkartmayı garantilediğini üstüne de 1 milyon euro kâr ettiğini yazdı. Abola, Beşiktaş'la yapılan yenileme anlaşmasında Brezilyalı genç yıldız Talisca'nın satın alma opsiyonunun bu kez 20 milyon euro olduğunu belirtti.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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