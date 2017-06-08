Son gözde Vermaelen

Yeni sezonda kadrosunu ilk olarak sol stoper alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gözünü İspanya'ya çevirdi.

Belçika'dan Voetbal Belgie, Roma'da tutunamadığı ve Barcelona'ya döneceği için Vermaelen'in üzülmediğini çünkü kariyerine aşık olduğu Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini yazdı. İnternet sitesi şampiyon Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki sol stoperi hayallerinin liginde oynamak için İstanbul'a davet ettiğini belirtti.