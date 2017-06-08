 Son gözde Vermaelen – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Son gözde

    Son gözde Vermaelen

    Yeni sezonda kadrosunu ilk olarak sol stoper alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gözünü İspanya'ya çevirdi.

    Belçika'dan Voetbal Belgie, Roma'da tutunamadığı ve Barcelona'ya döneceği için Vermaelen'in üzülmediğini çünkü kariyerine aşık olduğu Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini yazdı. İnternet sitesi şampiyon Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki sol stoperi hayallerinin liginde oynamak için İstanbul'a davet ettiğini belirtti.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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