 Bebe, Ada’ya geri dönüyor – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    , Ada’ya geri dönüyor

    <a href="/index/bebe?id=3203713e-9ed5-4a0c-961b-5a0178774900" class="" rel="tag">Bebe</a>, Ada’ya geri dönüyor
    Beşiktaş'ın eski oyuncusu , Ada'ya dönüyor. ManU'nun bir dönem çok şey beklediği ancak bir türlü beklenen çıkışı gösteremeyen oyuncusu , yeniden İngiltere'ye dönüyor. Bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen ve son olarak Eibar'da oynayan Bebe, Wolverhampton'ın gündemine geldi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta 5 gole imza atabildi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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