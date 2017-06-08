 Ba’ya operasyon – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ba’ya operasyon

    Ba’ya operasyon

    Beşiktaş’ın kiralık olarak sözleşme yenilemeyi düşündüğü Senegalli forvet, 22 Haziran’da Fransa’da yeniden ameliyat masasına yatacak

    Beşiktaş'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda tekrar sözleşme imzalamayı düşündüğü golcüsü , kırılan ayağından küçük bir operasyon geçirecek. Son maçta ağrıları yüzünden kadroya giremeyen Demba Ba'nın, Fransa'da kontrolden geçtiği ve ağrı olan bölgeye operasyon yapılmasına karar verildiği belirtildi. 22 Haziran'da yapılacak operasyonun çok kısa süreceği ve Senegalli golcünün 1 hafta ile 10 gün arasındaki bir tedavi sürecinden sonra tamamen iyileşeceği öğrenildi. GOLCÜ futbolcunun operasyonu tatile denk geldiği için futbol oynamasına ve transferinin gerçekleşmesi halinde sezon başı çalışmalarına katılmasına etki etmeyeceği gelen bilgiler arasında.

    TATİLE DENK GETİRDİ
    Demba Ba'nın, Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği ise kendisinin ve kulübü Shenhua'nın tutumuna göre şekillenecek. Tecrübeli forvet bonservisini bedavaya alması veya kiralık olarak bir sezon daha Beşiktaş'ta oynamayı kulübüne kabul ettirmesi halinde, önümüzdeki sezonda da siyahbeyazlı formayı giymeye devam edecek.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ba’ya operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.