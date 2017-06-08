Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı

Kamerunlu forvet Aboubakar, F.Bahçe iddialarına ilginç bir yanıt verdi.

Konfederasyon Kupası için Kamerun Milli Takımı kampına giden Aboubakar'a ulaşan Beşiktaşlı yetkili Ali Naibi, yıldız oyuncuya F.Bahçe iddialarını sordu. Kamerunlu'nun Naibi'ye "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, dolu tribünlere oynamak ve uzun tatil yapmak varken F.Bahçe'ye neden gideyim" yanıtını verdiği öğrenildi.