 Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    ’dan F.Bahçe yanıtı

    Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı

    Kamerunlu forvet , F.Bahçe iddialarına ilginç bir yanıt verdi.

    Konfederasyon Kupası için Kamerun Milli Takımı kampına giden Aboubakar'a ulaşan Beşiktaşlı yetkili Ali Naibi, yıldız oyuncuya F.Bahçe iddialarını sordu. Kamerunlu'nun Naibi'ye "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, dolu tribünlere oynamak ve uzun tatil yapmak varken F.Bahçe'ye neden gideyim" yanıtını verdiği öğrenildi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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