Türüç’te Vos yardımı
Siyah-beyazlılar gündemindeki Deniz konusunu sonuca ulaştırmak için Necip, Oğuzhan ve Marcelo'nun menajerliğini yapan Kees Vos'u devreye soktu. Lens'in de menajeri olan Vos'tan, Hollanda doğumlu olan Deniz için aracı olması istendi. Orman'ın bizzat Kayserispor'un onursal başkanı Mehmet Özhaseki aracılığıyla yürüttüğü Deniz transferi için ısrarcı olduğu bildirildi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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