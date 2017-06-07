Türüç’te Vos yardımı

Siyah-beyazlılar gündemindeki Deniz konusunu sonuca ulaştırmak için Necip, Oğuzhan ve Marcelo'nun menajerliğini yapan Kees Vos'u devreye soktu. Lens'in de menajeri olan Vos'tan, Hollanda doğumlu olan Deniz için aracı olması istendi. Orman'ın bizzat Kayserispor'un onursal başkanı Mehmet Özhaseki aracılığıyla yürüttüğü Deniz transferi için ısrarcı olduğu bildirildi.