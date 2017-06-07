 Türüç’te Vos yardımı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Türüç’te Vos yardımı

    Türüç’te Vos yardımı
    Siyah-beyazlılar gündemindeki Deniz konusunu sonuca ulaştırmak için Necip, Oğuzhan ve Marcelo'nun menajerliğini yapan Kees Vos'u devreye soktu. Lens'in de menajeri olan Vos'tan, Hollanda doğumlu olan Deniz için aracı olması istendi. Orman'ın bizzat Kayserispor'un onursal başkanı Mehmet Özhaseki aracılığıyla yürüttüğü Deniz transferi için ısrarcı olduğu bildirildi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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