Güneş Devler Ligi'nde!

Şenol Güneş; Zidane, Allegri, Jorge Jesus, Rui Vitoria gibi isimlerle birlikte 8 Avrupa Ligi içinde ülkelerinde üst üste şampiyonluk yaşayan çalıştırıcılar arasına girdi.

Kara Kartal'ı üst üste 2 kez şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza atan teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa'nın önemli 8 ligindeki teknik adamlar arasında da önemli bir başarıya imza attı. Usta hoca, Benfica'yı başarıyla yöneten Rui Vitoria ile birlikte, Juventus'ta üst üste son 3 sezon şampiyonluğa ulaşan Massimiliano Allegri'nin ardından üst üste 2 sezon şampiyonluğu yaşayan teknik direktör oldu. Bundesliga'da Bayern Münih son 2 sezon şampiyonluğunu elde etse de İtalyan teknik direktör Ancelotti Alman takımıyla bu sezon ilk kez mutlu sona ulaştı. Benfica Portekiz'de son 4 sezon üst üste şampiyonluğu elde ederken, bunların ilk iki sezonunda Jorge Jesus, son iki sezonda ise Vitoria takımın başındaydı. Allegri, Güneş ve Vitoria, Feyenoord'u Hollanda'da şampiyonluğa taşıyan Van Bronckhorst ile birlikte 8 Avrupa Ligi içinde ülkelerinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler olarak da dikkat çekti.



İngiltere'de Chelsea'yi bir İtalyan teknik adam Antonio Conte, Almanya'da Bayern Münih'i yine italyan Ancelotti, Fransa'da Monaco'yu Portekizli Leonardo Jardim, İspanya'da Real Madrid'i Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane şampiyonluğa taşıdılar.