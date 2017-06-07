 Bu gurur Cenk’in – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Bu gurur Cenk’in

    Bu gurur Cenk’in
    Süper Lig'i 20 golle tamamlayan ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Cenk, Beşiktaş'ta son 15 sezonun en golcü yerli futbolcusu oldu. Siyah- beyazlı ekipte 2001-2002 sezonunda kadroda bulunan İlhan Mansız 21 gol atarken, Cenk uzun bir aradan sonra yerli futbolcular arasında ön plana çıktı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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