Bu gurur Cenk’in
Süper Lig'i 20 golle tamamlayan ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Cenk, Beşiktaş'ta son 15 sezonun en golcü yerli futbolcusu oldu. Siyah- beyazlı ekipte 2001-2002 sezonunda kadroda bulunan İlhan Mansız 21 gol atarken, Cenk uzun bir aradan sonra yerli futbolcular arasında ön plana çıktı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
-
Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Bu gurur Cenk’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.