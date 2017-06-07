Bu gurur Cenk’in

Süper Lig'i 20 golle tamamlayan ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Cenk, Beşiktaş'ta son 15 sezonun en golcü yerli futbolcusu oldu. Siyah- beyazlı ekipte 2001-2002 sezonunda kadroda bulunan İlhan Mansız 21 gol atarken, Cenk uzun bir aradan sonra yerli futbolcular arasında ön plana çıktı.