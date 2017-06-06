 Devler Ligi’nde Barça’yı isterim – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Devler Ligi’nde Barça’yı isterim

    Devler Ligi’nde Barça’yı isterim
    Kartal'ın çalışkan sambacısı Adriano, "Şampiyonlukta iyi bir rol oynadığımı düşünüyorum" dedi. 'ta mutlu sona ulaşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunun altını çizen tecrübeli sol bek, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı ile aynı gruba düşmek istediğini de kaydetti. Adriano ayrıca "Başakşehir ligin kalitesini iyi bir seviyeye getirdi" ifadesini kullandı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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