Demba Ba bilmecesi
Senegalli yıldız, bonservisini ücretsiz almak için Çin’e gidiyor. Portekiz medyası ise kulüp ortaklığı nedeniyle Demba Ba’nın Aves’e transfer olacağını iddia etti.
BEDAVA GELEBİLİR
Başkan Orman, Shanghai Shenhua'dan bonservisini bedelsiz alması durumunda kendisine 2 yıllık sözleşme yapacaklarını Demba Ba'ya iletti. Çin'e gidecek olan Senegalli oyuncu, kulübünü ikna edebilirse sözleşme imzalanacak. Ba bedava gelirse, 1 milyon euro garanti para ve maç başı da 35 bin euro alacak. 30 maç oynarsa 1 milyon euro daha kazanacak. Ayrıca atacağı her 10 gol için de 150 bin euro'yu da cebine koyacak.
PROJE TRANSFERİ
Bu arada Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesinin haberine göre Senegalli santrfor gelecek sezondan itibaren Portekiz Ligi'nde Aves forması giyebilir. Shanghai Shenhua'nın Aves kulübüne ortak olduğu ve Ba'yı Portekiz'deki projenin önemli isimlerinden biri yapmak istediği kaydedildi. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırken iş sadece Ba'yı ikna etmeye kaldı. Fakat haberde uzun zamandır üst seviyede oynayan yıldız oyuncuyu ikna etmenin kolay olmayacağı belirtiliyor.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:39
-
Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
-
Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
-
Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
Demba Ba bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.