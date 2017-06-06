 Demba Ba bilmecesi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    bilmecesi

    Demba Ba bilmecesi

    Senegalli yıldız, bonservisini ücretsiz almak için Çin’e gidiyor. Portekiz medyası ise kulüp ortaklığı nedeniyle ’nın Aves’e transfer olacağını iddia etti.

    'ta gözler Demba Ba'ya çevrildi. Hem Başkan Orman'ın hem de teknik direktör Güneş'in takımda kalmasını istediği Senegalli forvetin durumu ise biraz karışık. 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Shanghai Shenhua, Ba ile yollarını ayırmak istese de, oyuncunun alacaklarını ödemeye yanaşmıyor. Durumdan rahatsız olan Senegalli oyuncu, 1 yıl daha Çin'de forma giyip sözleşmesini tamamlama yoluna gidebilir.

    BEDAVA GELEBİLİR
    Başkan Orman, Shanghai Shenhua'dan bonservisini bedelsiz alması durumunda kendisine 2 yıllık sözleşme yapacaklarını Demba Ba'ya iletti. Çin'e gidecek olan Senegalli oyuncu, kulübünü ikna edebilirse sözleşme imzalanacak. Ba bedava gelirse, 1 milyon euro garanti para ve maç başı da 35 bin euro alacak. 30 maç oynarsa 1 milyon euro daha kazanacak. Ayrıca atacağı her 10 gol için de 150 bin euro'yu da cebine koyacak.

    PROJE TRANSFERİ
    Bu arada Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesinin haberine göre Senegalli santrfor gelecek sezondan itibaren Portekiz Ligi'nde Aves forması giyebilir. Shanghai Shenhua'nın Aves kulübüne ortak olduğu ve Ba'yı Portekiz'deki projenin önemli isimlerinden biri yapmak istediği kaydedildi. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırken iş sadece Ba'yı ikna etmeye kaldı. Fakat haberde uzun zamandır üst seviyede oynayan yıldız oyuncuyu ikna etmenin kolay olmayacağı belirtiliyor.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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