Kartal para bastı

Beşiktaş'ın şampiyonluğundan sonra Kartal Yuvası para bastı.

Kupa töreninin yapıldığı Osmanlıspor maçı öncesi siyah-beyazlılar, lisanslı ürünlere akın etti. Kartal Yuvası Genel Müdürü Esra Hoşcan bundan çok memnun olduklarını belirtip "Bayrak, atkı, forma satışları çok arttı. Şampiyonluk için hazırladığımız özel koleksiyon ürünleri kapışıldı. 1 milyon TL'lik ürün satıldı" dedi.