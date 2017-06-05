 Kartal para bastı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kartal para bastı

    Kartal para bastı

    'ın şampiyonluğundan sonra Kartal Yuvası para bastı.

    Kupa töreninin yapıldığı Osmanlıspor maçı öncesi siyah-beyazlılar, lisanslı ürünlere akın etti. Kartal Yuvası Genel Müdürü Esra Hoşcan bundan çok memnun olduklarını belirtip "Bayrak, atkı, forma satışları çok arttı. Şampiyonluk için hazırladığımız özel koleksiyon ürünleri kapışıldı. 1 milyon TL'lik ürün satıldı" dedi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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