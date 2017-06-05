 Dünyada eşi benzeri yok – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Dünyada eşi benzeri yok

    Dünyada eşi benzeri yok
    Şampiyon 'ın Boğaz'daki kutlamaları herkesin dilinde. Dünya basını da siyah-beyazlıların muhteşem görsel şöleninden övgüyle bahsederken Beşiktaş'ın twitter hesabından da yeni fotoğraflar paylaşıldı. 1000 teknenin katıldığı büyük organizasyon için resmi hesaptan "Dünyada eşi benzeri yok. Harika bir aileyiz. Şampiyonun Boğaz sefası" ifadeleri paylaşıldı.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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