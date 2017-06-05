 Artık hedef Avrupa – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Artık hedef Avrupa

    Artık hedef Avrupa
    Yönetim kurulu sözcüsü , bu sezon yaşanan şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyledi. Kulübün Avrupa'da da hedefleri olduğunu belirten Albayrak, "Artık Şampiyonlar Ligi oyuncusu olmamız lazım. Bunu gerçekleştirmek için de o organizasyonda çok sık yer almak gerek. 3. şampiyonluğu alıp Avrupa'dan bir kupa getirmek istiyoruz. Artık daha tecrübeli bir takımız" diye konuştu.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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