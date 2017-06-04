 Beşiktaş donanması – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Beşiktaş donanması

    Beşiktaş donanması

    İstanbul, İstanbul olalı böyle kutlama görmedi... Dünyanın hayran olduğu Boğaz dün siyah-beyaz renklere büründü

    İşte taraftar işte şampiyon... Kartal art arda 2. şampiyonluğunu bir kez daha İstanbul Boğazı'nda kutladı. Hem de ne kutlama. Yüzlerce tekneyi dolduran binlerce Beşiktaşlı, şampiyon teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncuları taşıyan tekneye eşlik etti. Anadolu Hisarı'ndan başlayan coşku, Dolmabahçe'ye kadar bir an bile olsun dinmedi. Boğaz'da tarihi görüntüler oluştu. Taraftarlar yaktıkları meşaleler ile şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcular da bulundukları tekneden canlı yayınlar yaparak muhteşem atmosferi milyonlarla paylaştı. İstanbul Boğazı saatlerce "Şampiyon" sesleriyle inledi.

    Babel: İnanılmaz bir kutlama
    Boğaz'daki müthiş kutlamaya Ryan Babel şaştı kaldı. Hollandalı futbolcu "İnanılmaz görüntüler. Beşiktaş taraftarının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördüm" dedi.

    Karizma Quaresma
    Şampiyonluğun mimarları sezon boyunca çektikleri cefanın, zaferle taçlanan sefasını sürdüler. İstanbul Boğazı'nın keyfine varan siyahbeyazlı futbolcular büyük coşku yaşarken takımın yıldızlarından Ricardo Quaresma da büyük ilgi gördü. Portekizli futbolcu taraftarın isteği üzerine üçlü de çektirdi

    2 taraftar yaralandı
    Boğaz'daki şampiyonluk turu sırasında iki teknenin birbirine sürtmesi sonucu iki taraftar ayaklarından yaralandı. Birinin ayağında kırılma, diğerinde ezilme olduğu açıklandı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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