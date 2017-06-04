Beşiktaş donanması
İstanbul, İstanbul olalı böyle kutlama görmedi... Dünyanın hayran olduğu Boğaz dün siyah-beyaz renklere büründü
Babel: İnanılmaz bir kutlama
Boğaz'daki müthiş kutlamaya Ryan Babel şaştı kaldı. Hollandalı futbolcu "İnanılmaz görüntüler. Beşiktaş taraftarının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördüm" dedi.
Karizma Quaresma
Şampiyonluğun mimarları sezon boyunca çektikleri cefanın, zaferle taçlanan sefasını sürdüler. İstanbul Boğazı'nın keyfine varan siyahbeyazlı futbolcular büyük coşku yaşarken takımın yıldızlarından Ricardo Quaresma da büyük ilgi gördü. Portekizli futbolcu taraftarın isteği üzerine üçlü de çektirdi
2 taraftar yaralandı
Boğaz'daki şampiyonluk turu sırasında iki teknenin birbirine sürtmesi sonucu iki taraftar ayaklarından yaralandı. Birinin ayağında kırılma, diğerinde ezilme olduğu açıklandı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:29
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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