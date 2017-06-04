 4x4'lük şampiyon – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    4x4'lük şampiyon

    4x4'lük şampiyon

    Kara Kartal, formalite maçında Osmanlıspor’u 4’ledi. Cenk Tosun (2), Tosic ve Aboubakar’ın golleriyle taraftarına futbol resitali izletti. Sezonu zaferle noktaladı.

    Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun son maçında Osmanlı'yı 4-0 yenerek taraftarlarına çifte mutluluk yaşattı. Oyunu baştan sona rölantide götüren siyah-beyazlılar, 16'da Cenk, 31. dakikada Tosic'in golleriyle devreyi 2-0 önde bitirdi. 73'te bu kez Aboubakar sahneye çıktı. 89'da tekrar sahneye çıkan Cenk skorbordu belirledi. Tecrübeli golcü sezonu 20 golle tamamladı.

    EN ÇOK GOL VE ŞUT ATAN TAKIM
    Ayrıca sezonun en çok şut çeken takımı oldu. Sezonu 73 golle en golcü takım olarak bitiren Kartal 12.52 şut ortalaması yakaladı. Talisca da maç başına 3.27 şut ortalaması rakip kaleleri en çok yoklayan isim unvanını aldı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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