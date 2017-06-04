4x4'lük şampiyon
Kara Kartal, formalite maçında Osmanlıspor’u 4’ledi. Cenk Tosun (2), Tosic ve Aboubakar’ın golleriyle taraftarına futbol resitali izletti. Sezonu zaferle noktaladı.
EN ÇOK GOL VE ŞUT ATAN TAKIM
Ayrıca Beşiktaş sezonun en çok şut çeken takımı oldu. Sezonu 73 golle en golcü takım olarak bitiren Kartal 12.52 şut ortalaması yakaladı. Talisca da maç başına 3.27 şut ortalaması rakip kaleleri en çok yoklayan isim unvanını aldı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:02
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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