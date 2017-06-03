 Basında da zirvede – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Basında da zirvede

    Basında da zirvede
    Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı Mayıs ayı medya raporuna göre medyanın en çok konuşulan takımı oldu. Rapora göre, Beşiktaş 70 bin 551 haberle en çok haberi çıkan takım olurken, teknik direktörler listesinde Şenol Güneş, futbolcular listesinde ise Quaresma zirvede yer aldılar.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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