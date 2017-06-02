 Zirvedeki isim Marcelo Guedes – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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HEPSİ
    02 Haziran 2017, Cuma
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    Zirvedeki isim

    Zirvedeki isim Marcelo Guedes
    Bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta en çok tartışılan bölgelerden biri savunmanın göbeğiydi. Ancak Kartal'ın tecrübeli stoperi , futbolu ve istatistikleriyle öne çıkmayı başardı. 4.1 ortalaması ile Süper Lig'in en fazla hava topu kazanan stoperi olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 67.7'lik oranla da en başarılı pas yapan savunmacı unvanını aldı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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