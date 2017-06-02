Bize sahip çıktılar
Caner Erkin: Beşiktaş taraftarı burada sıkıntı yaşayan her oyuncusuna olduğu gibi bize de sahip çıktı. Biz de futbolumuz ile karşılık verdik. İnşallah önümüzdeki senelerde de buradayım. Gökhan Gönül: Sıkıntılı bir süreç yaşadım. Hak etmediğim küfürler yedim. Beşiktaş taraftarının desteği işimi kolaylaştırdı. Şampiyonlukta biraz olsun katkı sağladıysam ne mutlu bana.
İNANILMAZ AĞLADIM
İlk yarıdaki Antalya maçında yaşadığı sakatlığa da değinen Caner, "İnanılmaz ağlamıştım. Yeni gelmiştim ve az süre buldum. Arkadaşlarım ve yönetimle beraber atlattık. Gelecek sezona yüzde 100'le hazır olacağım" dedi.
Beşiktaş'a transfer süreciyle sözlerine başlayan Gökhan Gönül, "İnsanlar 2-3 sene yaşadığı evi değiştirince bile sorunlar yaşıyor. Hepimizin duyguları var. Ben de transfer döneminde sıkıntılı süreç yaşadım. Beşiktaş'taki oyuncu profili, hocamın güzel yaklaşımı ve Beşiktaş taraftarının desteği işimi kolaylaştırdı. Hiç olumsuz eleştiri almadım. Bu benim için önemliydi. Düştüğünüz anda taraftarınızın desteği sizi oyunda tutar. Ben de onlar için elimden geleni yaptım. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde de Fenerbahçe taraftarı destek olmuştu. Onlara da Beşiktaş taraftarına da teşekkür ediyorum" dedi.
O SÖZLERİ HAK ETMEDİM
Yıldız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiç hak etmediğim küfürler yedim, paralar atıldı. Bunlar hep yanlış bilgiler ile yanlış yorumcuların işleri. Bu yüzden sosyal medyayı da hep tehlikeli bulmuşumdur. Şampiyonluk da bu yüzden çok önemliydi. Fenerbahçe'deki şampiyonluklarımın da ayrı mutlulukları vardı. Şimdi Beşiktaş'la da yaşadım. Bu şampiyonluğa biraz olsun katkı sağladıysam ne mutlu bana. "
BEN GERiDE DURAMIYORUM
Geride fazla duramadığını itiraf eden Caner Erkin, "Gökhan da ben de hücumu seviyoruz. Fakat ben geride fazla duramıyorum" derken, Gökhan devreye girdi, "Caner'in önünde iki tane Quaresma olsa yine çıkar, tutamazlar" ifadesini kullandı. Ardından Caner sözlerini şöyle tamamladı: "Topun hep bende olmasını istiyorum. Ceza sahasında takım arkadaşımı 5'e 1 bile görsem onu bulmaya çalışırım."
FUTBOLU BIRAKMAM LAZIM!
"Futbola aşığım" diyen Caner, "Sahada hep agresifimdir. Hakemlerle karşılıklı diyaloglar oluyor. Hocalarım bile 'bunu yapma' diyorlar. Ancak agresifliğimi bırakırsam, futbolu bırakmam lazım. Arkadaşlarıma da saha içerisinde bağırırım. Onlar da beni bildiği için bir şey demiyorlar. Bazen kendimle kavga ediyorum. Oynamadığım maçlarda sahaya atlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
88 VE 77'NiN ÖYKÜSÜ!
Gaziantep maçının ardından soyunma odasında Caner ile çektirdiği fotoğrafın hikayesini anlatan Gökhan, "Biz hep Caner'le yan yana oturuyoruz. Soyunma odasına geldiğimizde 'gel bir fotoğraf çekilelim' dedik. Burada kimseyi iğnelemedik. Kimsenin onurunu kırmak istemem. Bir anlık gelişti. Ben 88, Caner 77'yle... Özleşmiştim. İkimiz de bir anı paylaşmak istedik" açıklamasında bulundu.
O MAÇLARI UNUTAMAM
Gökhan, sezon içinde unutumadığı maçları şöyle anlattı: "Kasımpaşa maçında çok üzüldüm. Kendi kaleme gol attım ve mağlup olduk. Kaybettiğimiz her maçta üzülüyoruz. İçerideki Fenerbahçe derbisine de çok üzülmüştüm. Son 15 saniye kala maç berabere bitti. Kaybettiğimizde sabahı sabah ediyorum. Antrenmanlara uyumadan geldiğim zamanlar oluyor. Seneye daha iyi işler yapacağız."
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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