Ada’dan Lens mesajı
Beşiktaş’ın gündemindeki yıldız için kulübünden açıklama geldi: F.Bahçe’nin talebi yok. Türkiye’den başka bir kulüple görüşüyoruz
İngiliz temsilcisinin medya direktörü Louise Wanless, Fenerbahçe'den oyuncuları için bir talep gelmediğinin altını çizerek, "Lens'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Yeniden Sunderland'in oyuncusu. Fenerbahçe'deki son maçını oynayıp gelecek. Türkiye'den kendisini isteyen bir takım var. Artık onlarla görüşmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Siyahbeyazlılar, Lens'in alternatifini de belirledi. Beşiktaş Yönetimi, Panathianaikos'un geçen sezon İspanyol ekibi Granada'ya kiraladığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mubarak Wakaso'yu da takibe aldı
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:49
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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