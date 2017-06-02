 Ada’dan Lens mesajı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Ada’dan mesajı

    Ada’dan Lens mesajı

    Beşiktaş’ın gündemindeki yıldız için kulübünden açıklama geldi: F.Bahçe’nin talebi yok. Türkiye’den başka bir kulüple görüşüyoruz

    Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden olan ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren Jeremein 'te hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerle ligde yarın son karşılaşmasına çıkacak olan Hollandalı yıldız oyuncu için kulübü Sunderland'den flaş bir açıklama geldi.

    İngiliz temsilcisinin medya direktörü Louise Wanless, Fenerbahçe'den oyuncuları için bir talep gelmediğinin altını çizerek, "Lens'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Yeniden Sunderland'in oyuncusu. Fenerbahçe'deki son maçını oynayıp gelecek. Türkiye'den kendisini isteyen bir takım var. Artık onlarla görüşmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

    Siyahbeyazlılar, Lens'in alternatifini de belirledi. Beşiktaş Yönetimi, Panathianaikos'un geçen sezon İspanyol ekibi Granada'ya kiraladığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mubarak Wakaso'yu da takibe aldı
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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