 Orman ile görüşecek – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Orman ile görüşecek

    Orman ile görüşecek
    Teknik direktör Şenol Güneş'in kontratı konuşulmaya devam ediliyor. Başkan Fikret Orman ve idareciler "Yüzde 100 bizimle kalacak" derken deneyimli hoca ise pek renk vermemişti. 'in devam etmekten yana olduğu ancak öncesinde başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Bu önemli görüşmenin gündem maddesi para değil, prensipler olacak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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