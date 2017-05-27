 Mitrovic Bremen’e – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Mitrovic Bremen’e

    Mitrovic Bremen’e
    Kartal, 4.2 milyon euro vererek transfer ettiği 'ten beklediği performansı alamamıştı. Hırvat futbolcuya 'den bir teklif geldiği öğrenildi. Bundesliga'da bu sezon 64 gol yiyen Bremen bu kategoride lig sonuncusu durumunda. Alman temsilcisi, Mitro'yu kiralayarak savunma açığını kapamak istiyor.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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