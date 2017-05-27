 Caner’de işlem tamam – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Caner’de işlem tamam

    Caner’de işlem tamam

    Siyah-beyazlıların sezon başı İnter'den kiralık olarak renklerine bağladığı 'le yola devam ediliyor.

    Tecrübeli sol bekin "'ta kalmak istiyorum" sözlerinin ardından transferden sorumlu yönetici Umut Güner, kulubü İnter ile masaya oturmuştu. Kartal, opsiyonu 1 milyon euro olan Caner için İtalyan deviyle 750 bin euro'ya anlaştı. Beşiktaş 375'er binlik iki taksitte bu parayı yatıracak. Aşil tendonu kopan Caner bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti. Tecrübeli oyuncu "Bu sezon sakatlık nedeniyle verimli olamadım. Faydalı olmak istiyorum" dedi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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