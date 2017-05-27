Aboubakar’da piyango
Mali açıdan sıkıntıdaki Porto, Kamerunlu forveti satıyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş, opsiyonu 10 milyon euro olan yıldız isim için 5 önerdi.
KALMAYI ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş'in "Kalsın" dediği Kamerunlu golcü için Kartal da Porto Kulübü'ne ilginç bir öneride bulundu. Aboubakar'ın da "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum" sözleri idarecilerin pazarlıkta elini kolaşlaytırırken işin sorunsuz halledilmesi için ilk teklif yapıldı. Buna göre Beşiktaş, Porto'ya 10 milyon euro yerine 5 milyon euro bonservis bedeli artı geliri Portekiz ekibine bırakılmak üzere bir özel maç oynama teklifi götürdü. Porto rakamı düşük bulsa da mali sıkıntıda olduğu için köşeye sıkışmış durumda.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:33
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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