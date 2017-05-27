 Aboubakar’da piyango – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da piyango

    Aboubakar’da piyango

    Mali açıdan sıkıntıdaki Porto, Kamerunlu forveti satıyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen , opsiyonu 10 milyon euro olan yıldız isim için 5 önerdi.

    'ta Demba Ba ve Mario Gomez'in başarılı olup gitmelerinden sonra teknik direktör Şenol Güneş iskeletin korunması için kiralık oynayan Vincent 'ın takımda kalmasını istemişti. Sezon başı Porto'dan transfer edilen, son haftalarda adeta coşan 25 yaşındaki golcü için siyahbeyazlılar da kulübü Porto ile temaslara başladı. Kartal, Aboubakar'ı kiralarken, satın alma opsiyonu olarak 10 milyon euro'luk bir rakam belirlenmişti. Ancak Beşiktaş kasasından böyle bir parayı çıkarmayı düşünmüyor. Özellikle Porto'nun içerisinde bulunduğu mali problemler nedeniyle elinin zayıf olması Kartal'ın en büyük avantajı. Porto sezon sonu Aboubakar'ın da dahil olduğu bazı oyuncuları satma kararı aldı.

    KALMAYI ÇOK İSTİYOR
    Teknik direktör Şenol Güneş'in "Kalsın" dediği Kamerunlu golcü için Kartal da Porto Kulübü'ne ilginç bir öneride bulundu. Aboubakar'ın da "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum" sözleri idarecilerin pazarlıkta elini kolaşlaytırırken işin sorunsuz halledilmesi için ilk teklif yapıldı. Buna göre Beşiktaş, Porto'ya 10 milyon euro yerine 5 milyon euro bonservis bedeli artı geliri Portekiz ekibine bırakılmak üzere bir özel maç oynama teklifi götürdü. Porto rakamı düşük bulsa da mali sıkıntıda olduğu için köşeye sıkışmış durumda.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar’da piyango haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.