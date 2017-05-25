 Rhodolfo ülkesine – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Rhodolfo ülkesine

    Rhodolfo ülkesine
    Yaşadığı ağır sakatlığa kadar Kartal'ın savunmada en çok güven duyduğu isim olan Rhodolfo ardından beklenilen seviyeye bir türlü gelememişti. Çok yavaşlayan ve kolay çalım yiyen Brezilyalı stoper güven vermeyince Şenol Güneş de onu düşünmemişti. Sezon sonu Flamengo ile kontrat imzalayacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rhodolfo ülkesine haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.