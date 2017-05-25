Rhodolfo ülkesine

Yaşadığı ağır sakatlığa kadar Kartal'ın savunmada en çok güven duyduğu isim olan Rhodolfo ardından beklenilen seviyeye bir türlü gelememişti. Çok yavaşlayan ve kolay çalım yiyen Brezilyalı stoper güven vermeyince Şenol Güneş de onu düşünmemişti. Sezon sonu Flamengo ile kontrat imzalayacak.