Haydi Mangala!
Beşiktaş’ta Şenol Güneş 2 yıldır ısrarla kaliteli bir stoper istiyor. Devre arası yapılan Mitrovic hamlesi işe yaramayınca rota Fransız savunmacıya çevrildi. Rakipler Valencia ve Galatasaray.
ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜK KOZ
Beşiktaş da yüksek bonservisi nedeniyle Fransız stoperi bonservisiyle değil kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor. Galatasaray'ın da takibinde olan 26 yaşındaki stoperin aklını çelecek en önemli etken ise Şampiyonlar Ligi. Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. O da elemelerden. Valencia ise Avrupa'da yok. Bu sebeple Beşiktaş bir adım önde.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:35
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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