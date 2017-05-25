 Haydi Mangala! – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Haydi Mangala!

    Haydi Mangala!

    Beşiktaş’ta Şenol Güneş 2 yıldır ısrarla kaliteli bir stoper istiyor. Devre arası yapılan Mitrovic hamlesi işe yaramayınca rota Fransız savunmacıya çevrildi. Rakipler Valencia ve Galatasaray.

    Kartal bir yandan şampiyonluğu kucaklamaya hazırlanırken diğer taraftan transferde de çalışmalarını sürdüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş 2 yıldır ısrarla savunmayı çekip çevirecek bir stoper istediğini yönetime iletmişti. Ancak buraya bir türlü yeterli seviyede bir takviye yapılmadı. Devre arasında 4.2 milyon euro ödenerek alınan Mitrovic ise hayal kırıklığı oldu. Beşiktaş bunun üzerine daha fazla hata yapmamak adına 'marka' bir isme yöneldi: . Bu transferle ilgili Kartal adına güzel gelişmeler de oluyor. Manchester City oyuncuyu geçen sezon Valencia'ya kiralamıştı. Yarasaların Genel Menajeri Mateu Alemany "Satın alma opsiyonu 20 milyon euro. Onu alamayız" ifadelerini kullandı. Alemany kiralık almak için transfer savaşına devam edeceklerini söyledi.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜK KOZ
    Beşiktaş da yüksek bonservisi nedeniyle Fransız stoperi bonservisiyle değil kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor. Galatasaray'ın da takibinde olan 26 yaşındaki stoperin aklını çelecek en önemli etken ise Şampiyonlar Ligi. Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. O da elemelerden. Valencia ise Avrupa'da yok. Bu sebeple Beşiktaş bir adım önde.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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