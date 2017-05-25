Bayraklar üç yıldızlı

Beşiktaş camiasını şampiyonluk heyecanı sardı. Siyah beyazlılar zafere 1 adım kala semtlerini bayraklarla donatmaya başladı. Özellikle Beşiktaş semtinde neredeyse her sokakta baştan başa bayraklar asıldı. Tabii bir farkla. Taraftarlar artık 2 yıldızlı ürünlerini sandıklara kaldırırken sokakları 3 yıldızlı bayraklar, flamalar süslüyor. Kutlamaların ana adresi de Beşiktaş olacak.