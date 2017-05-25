 Bayraklar üç yıldızlı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Bayraklar üç yıldızlı

    Bayraklar üç yıldızlı
    Beşiktaş camiasını şampiyonluk heyecanı sardı. Siyah beyazlılar zafere 1 adım kala semtlerini bayraklarla donatmaya başladı. Özellikle Beşiktaş semtinde neredeyse her sokakta baştan başa bayraklar asıldı. Tabii bir farkla. Taraftarlar artık 2 yıldızlı ürünlerini sandıklara kaldırırken sokakları 3 yıldızlı bayraklar, flamalar süslüyor. Kutlamaların ana adresi de Beşiktaş olacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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